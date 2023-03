¿Arrepentido? Ladrón es atrapado luego de robar un celular y pide perdón de rodillas: “Amiguita, perdóname”

Los casos de delincuencia en el Perú son cómo el ‘pan de cada día’. Felizmente, algunos malhechores son capturados por el rápido actuar de la policía, recuperando las pertenencias de la víctima de manera inmediata. Este fue el caso de una muchacha, quien recuperó su iPhone 13 y a la cual el ladrón le pidió perdón por el robo.

Se pasó de cínico

El usuario de TikTok @cpradopepe mostró cómo un ladrón fue capturado por la policía luego de robarle el celular a una joven. En el video, se pudo apreciar a la muchacha explicar el actuar del delincuente al realizar fechoría.

El hampón le pidió perdón de rodillas a la joven. “Señorita, disculpe, es la primera vez que lo hago. No sea ‘malita’, amiguita. Por favor te lo pido”, expresó, mientras la muchacha aseguraba que él era el ladrón de su celular.

Un robo viral

El clip se hizo tendencia rápidamente en la plataforma de TikTok. Actualmente, el video ostenta más de 500 mil visualizaciones, además de tener 35 mil me gustas y más de 120 comentarios.

“Esos no cambian, no se perdona”, “Digno de admira, por más autoridades como el policía”, “Excelente la policía del Perú”, “Al menos ella lo recupero porque había policía cuando me robaron mi iPhone no había nadie”, "Lo máximo amigo siempre al servicio de la sociedad", “Perdonen a ese ‘angelito’”, “Excelente trabajo”, "Dios perdona, porque yo no", son algunos de los comentarios del video.