'Chilindrina de Tumbes' amenaza con destronar a la ‘Chilindrina Huachana’

La popular plataforma de TikTok se ha encargado de sorprender a más de uno con sus divertidas ocurrencias. En esta ocasión, una joven con un parecido físico similar al de la Chilindrina Huachana se hizo viral, luego de imitar a la “original”.

La protagonista de la escena se animó a mostrar sus mejores pasos de baile. Sin embargo, esta vez la joven no es de Huacho, sino de Tumbes, motivo por el cual ha pedido que la llamen Chilindrina de Tumbes.

La muchacha de nombre Anita tiene 18 años y vive en San Martín de Porres, distrito donde realiza sus videos imitando al famoso personaje de la vecindad de ‘El Chavo del 8’.

Cabe resaltar que Anita, más conocida como la ‘Chilindrina de Tumbes’, recién está empezando su camino en las redes, pero a pesar de ello, varios usuarios le han sugerido que haga shows para verla y conocerla.

Internautas se mostraron sorprendidos con el increíble parecido

El clip que viene generando todo tipo de reacciones, se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con un millón de visualizaciones, más de 60 mil likes y casi 3 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“¿Alguien más presiente que este Halloween todo va a ser puro personaje de El Chavo?”, “¿Igualita! Háganla viral”, “En su hija no reconocida”, “Ya veo que por el mundo tenemos 7 personas que se parecen a nosotros, ya no me caben dudas”, “Deberían estar juntas animando eventos”, “Sin miedo al éxito, bien ahí. Se parecen sus gestos, sus pasos y todo jajaja”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.