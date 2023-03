Hombre es captado nadando en pileta para escapar del intenso calor del verano: "¡Es 'Sirenoman'!"

El calor en Lima se ha vuelto insoportable, lo que produce que cientos de personas en la capital busquen escapar del bochorno. En ese sentido, un hombre encontró una peculiar forma de refrescarse en una pileta en Miraflores.

Un sireno en una pileta

La cuenta de TikTok @gianninamendivil compartió un vídeo en el que se vio a un señor utilizando una pileta de Miraflores como su piscina privada. En las imágenes, también se puede apreciar a más personas grabando la escena.



Lee también: Piuranos se bañan con agua de cisterna para calmar el extremo calor: “Finjamos que no es agua residual”

“Cuando no aguantas el calor en Lima y no te importa nada”, es lo que escribió la tiktoker en el clip. El hombre que según algunos usuarios es común verlo por esas calles, no dudo en ‘bucear’ en el pequeño espacio de la pileta.

Durante todo el metraje, el señor realiza movimientos graciosos que causaron la risa de cientos de internautas. Asimismo, los usuarios le dejaron interesantes apodos en los comentarios del clip.

Usuarios llaman al hombre con apodos

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 64 mil reproducciones en la plataforma de TikTok. Las personas se sorprendieron al ver al hombre nadar en el reducido espacio. Algunos se preocuparon por su integridad, ya que estas piletas suelen tener electricidad.

Lee también: ¡No aguantó el calor! Perrito es captado ingresando a refrigeradora para refrescarse

“¿No le da miedo? ¡Esas piletas tienen electricidad!”, “Es sirenoman”, “Las hermosas infecciones que va a tener”, “Yo lo vi la semana pasada que fui al marriot, ese viejo estaba re high”, “Que hace lizard King”, “Teniendo el mar al costado”, “Le puede dar conjuntivitis”, fueron los comentarios de algunos cibernautas en el clip.