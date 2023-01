Hombre se entera que será papá al soplar vela de su torta de cumpleaños y su reacción es viral: "No sabía si reír o llorar"

La paternidad es una de las etapas más esperadas por algunas parejas; sin embargo, si no es planeada, puede generar problemas. Tal como pasó con un hombre, quien se enteró que sería papá de la manera más inesperada.

Hombre se entera que será padre en su cumpleaños

El material audiovisual subido por la cuenta alfredomontesr reveló la reacción de un hombre al enterarse que sería papá de una niña. Todo comenzó durante su celebración de cumpleaños, familiares y amigos del hombre le estaban cantando el clásico 'Cumpleaños feliz' junto al pastel.



El sujeto, quien se veía contento, se distrajo para fumar a un lado, fue allí donde la vela cambió de color y comenzó a echar humo color rosa. La sorpresa le cayó como un balde de agua fría y al hombre se le borró la sonrisa de manera inmediata para luego fingir alegría y aplaudir con nervios.

"Como cuando te arruinan el cumpleaños", se lee en la descripción del video.

Usuarios debaten actitud del hombre al enterarse de la noticia

A las pocas horas, el clip se viralizó, superando los 10 millones de visualizaciones. Los internautas generaron un debate en los comentarios, pues mientras algunos tomaron su reacción con broma, otros la condenaron.

"Se te borró la sonrisa", "El señor: yo pensaba dejarla después del cumpleaños", "Su mente: si me pongo serio me van a m**ear, mejor sonrió, aplaudo y hago como que estoy feliz por el asunto", "Se nota que no anhelaba a su bebé", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.