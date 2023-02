¡Premio divino! Joven donó sus ahorros a damnificados de terremoto en Haití y trece años después gana la lotería

Las buenas acciones son recompensadas con el tiempo. Precisamente, eso fue lo que le sucedió a la joven canadiense Juliette Lamour. Cuando tenía cinco años, la pequeña donó todos sus ahorros a las víctimas del terremoto en Haití en 2010. Trece años después, con 18 años, se convirtió en la ganadora de un pozo de lotería de 48 millones de dólares canadienses.

Premio de la vida

Cuando tenía solo cinco años, la canadiense Juliette Lamour donó todos sus ahorros a las víctimas y damnificados del terremoto en Haití en 2010. Este histórico sismo fue de magnitud 7.0, y generó un profundo caos en la isla caribeña. De esta manera, la pequeña Juliette demostró ser una persona de buen corazón, siendo premiada años después.

13 años después, la joven obtuvo su recompensa. Con 18 años, Juliette compró por primera vez un boleto de lotería, luego de que su abuelo se lo recomiende para celebrar su cumpleaños. Con este ticket, la canadiense ganó 48 millones de dólares, lo que es equivalente a 35 millones de dólares estadounidenses.

“Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba segura de qué pedir porque nunca había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un LOTTO 6-49 Quick Pick. ¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de Gold Ball en mi primer boleto de lotería!”, dijo Juliette a un medio norteamericano.

Felicidad total

El premio de la lotería será muy útil para Juliette Lamour, ya que le servirá para pagar sus estudios de Medicina. La muchacha de 18 años se convirtió en la canadiense más joven en ganar un premio de lotería.