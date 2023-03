Joven finlandés ‘explotó’ al ver que el ceviche peruano quedó tercero en el ranking mundial de comidas marinas: “¿Cómo es posible?"

La gastronomía peruana sigue ganando fieles seguidores alrededor del mundo. Esta vez fue un finlandés, quien se indignó al ver que el ceviche no ocupaba el primer lugar de los mejores platillos marinos. La reacción del influencer se hizo viral en redes sociales.

Lee también: Argentino prueba ceviche ecuatoriano y hace comparación: "El peruano tiene una sazón increíble"

Defendió el ceviche a capa y espada

Un usuario de TikTok (@vvaltonen) mostró su furia al visualizar que el ceviche no fue considerado como el mejor plato marino en el mundo. El influencer finlandés también criticó la ausencia del arroz con mariscos, la causa, el tiradito y el chilcano.

El muchacho mencionó: “¿Cómo es posible que el mejor plato marino del mundo, el ceviche peruano, no ocupe el primer puesto? Yo no he probado todos los platos marinos del mundo, pero he viajado a países como Italia, España, Francia, que se los conocen por su alta gastronomía. Pero los mejores platos marinos se comen en Perú, punto final”, mencionó el joven europeo.

Se ganó el cariño de los peruanos

El video se volvió viral en la plataforma de TikTok. Actualmente, el clip supera los dos millones de reproducciones. Además, cuenta con más de 210 mil me gustas y más de 10 mil comentarios.

"El mejor defensor del Perú", "Tiene más barrio que yo", "Yo también quiero que me expliquen esto", "Lo quiero mucho", "Ville, muy bien dicho. La verdad siempre triunfa, la mejor gastronomía del mundo es peruana", "Me caes super bien, que tal jerga te cargas. Pareces más peruano que yo", "Ojalá todos piensen como tú", son algunos de los comentarios del video.

Lee también: Español prueba ceviche peruano por primera vez y queda maravillado: “El sabor es de otro planeta”

Amante del Perú

En otro video publicado por el mismo tiktoker, se le puede observar probando chocolates peruanos. El influencer europeo mencionó: “Muy bueno, es muy diferente a los chocolates que se venden en Finlandia”.

El joven finlandés demuestra su amor al Perú portando la camiseta de la Selección Peruana. El clip cuenta con más de 140 mil reproducciones.