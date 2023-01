Joven pensó que compró un celular, pero le vendieron un pedazo de vidrio: "Me sacaron S/100"

Un nuevo método de estafa. Por medio de su cuenta de TikTok, un joven denunció que fue estafado al comprar un 'celular' a 100 soles, pero que -en realidad- se trataba de un pedazo de vidrio en forma de dispositivo móvil.

Denuncia pública

“¿Qué pasó, causa?”, preguntó el amigo a la víctima. “'Mare', causa. Yo burlándome de otra persona y mira lo que me han dado”, mencionó el joven, mostrando su supuesto celular que -en realidad- era una plancha de vidrio.

“Mira. Esto es vidrio papi, y yo estaba que me burlaba del celular. El vendedor me dijo ‘dame 100 lucas’, me ‘pintó’ un celular, un Samsung bien 'bacán', bien chévere y me da esta vaina”, confesó el hombre, quien se encontraba muy enojado tras caer en la trampa del estafador.

Según declaraciones de la víctima, el estafador -inicialmente- le ofreció el dispositivo móvil a 300 soles y conforme pasaban los minutos, fue reduciendo el precio hasta llegar a 100 soles. “Que vaina, causa. Al inicio me pidió tres ferros (300 soles) y último me pidió 100. Y dije ‘para 100, ya está barato’. Le di y mira esto que me ha vendido. Ya pues, ya fue causa”, finalizó el joven.

Reacción de usuarios

El clip no tardó en hacerse viral en la plataforma de TikTok, alcanzando más de medio millón de visualizaciones, además de miles de ‘me gusta’.

Ante la curiosa situación, miles de usuarios aprovecharon en dejar sus comentarios para solidarizarse con el hombre. “A mí me dieron una maqueta, pensé que faltaba cargar”, “Nunca se compra en la calle”, “Yo lo buscaría hasta el final para encontrarlo”, “A mí me dieron un jabón, al menos sirvió para darme un buen baño y quitarme lo sano”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.