Joven revela que se graduó copiando en los exámenes y universidad le anula el título

Un joven confesó en un video de TikTok que copiaba en sus exámenes a modo de broma; sin embargo, no imaginó que su revelación provocaría que le anularan el título.

Una presunta broma le costó su carrera universitaria. Tras graduarse, un joven venezolano realizó un chiste en un video de TikTok. En el clip, el graduado aseguraba que copiaba en los exámenes de la universidad. Ante esto, su casa de estudios le impuso una sanción, invalidando su título profesional.

TikTok: joven se quedó sin título

El estudiante venezolano Jonathan de Jesús (@jonathandejesus777) compartió un video en el que dio a conocer su trágica historia. “Por este video la UNEFA (Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada) me anuló mi título de enfermería y, por eso, no he podido ejercer mi carrera”, se logra leer en la descripción del clip de TikTok, el cual ya acumula más de cuatro millones de visualizaciones.

De acuerdo con las imágenes, Jonathan y sus compañeros realizaron un reto. Este consistía en confesar un fallo que tuvieron en su etapa universitaria. Con el afán de bromear con la situación, Jonathan reveló que había copiado en sus exámenes. Esto fue interpretado por la UNEFA como una “falta de respeto” contra la institución, por lo que invalidó el título superior del joven.

Pidió disculpas

Tras la anulación de su título, Jonathan decidió pronunciarse al respecto mediante su cuenta de TikTok. El venezolano calificó como una “injusticia” la decisión de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA).

“Nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad... cuando el video, claramente, tenía la etiqueta de humor”, mencionó el muchacho en el clip.

El joven venezolano argumentó que la decisión de su universidad es injusta debido a que su promedio fue de 18, revelando que fue la persona encargada de dar el discurso de graduación.