Joven sorprendió a su novia con serenata y le dedicó canción de 'Dragon Ball' [VIDEO]

'Dragon Ball' es uno de los animes más seguidos de la historia. De hecho, muchas personas utilizan sus canciones para dedicárselas a sus parejas. Ese es el caso de un joven que no tuvo reparos en pedirle a un grupo de mariachis que cantarán ‘Mi corazón encantado’ para dedicársela a su novia.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó una serie de comentarios.

Joven dedica canción de 'Dragon Ball'

En el clip, compartido por @bryamcabrera, se puede observar como la agrupación musical se ubica afuera de la casa de una joven. Minutos después cuando la protagonista aparece en la escena, los mariachis comienzan a cantar 'Mi corazón encantado'. Aunque el tema no era de conocimiento de los mariachis, el vocalista decidió buscar la letra en una tablet.

Usuarios se mostraron conmovidos con la escena

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 1 millón de visualizaciones, más de 100 mil likes y casi 2 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Yo también quiero vivir ese hermoso sueño”, “Yo siempre lloro cuando escucho es canción”, “Tiene que ser la indicada para dedicar esta hermosa obra de arte”, “A mí me hacen eso y de verdad me quedo 100 vidas ahí”, “Esta canción es hermosa en cualquier género”, “Un detallazo que también me lo hizo mi esposa”, “Cansado de ser espectador, quiero ser protagonista”, “Infancia pura, caen lágrimas de mis ojos”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.