¡Le dio un duchazo! Madre echa agua a su hija por error: “Te dije que te quitaras”

¡Ahorrando agua! La protagonista del clip de TikTok en esta ocasión es una madre de familia. La mujer tenía como objetivo botar una gran cantidad de agua, que se acumuló en la tela que cubre el techo de su patio exterior. Sin embargo, la hija de la señora sería víctima de un divertido accidente.

TikTok: mujer bañó a su hija de casualidad

La usuaria @losjhoyo compartió un clip en el que se puede ver cómo una madre usa la escoba para retirar el agua de las sábanas. Pese a que su mamá le pidió que se mueva, la joven permaneció en el lugar y recibió una gran cantidad de agua.

“¿Te quieres reír? Míralo hasta el final. Nojombre, María Victoria”, se logra leer en la descripción del video de 41 segundos, el cual muestra el preciso instante en el que la jovencita es empapada.

Las risas no faltaron

La divertida situación fue grabada y compartida en la plataforma de TikTok. El clip alcanzó los más de dos millones de reproducciones, además de 308 mil ‘me gusta’ y más de dos mil comentarios.

Miles de usuarios no dejaron de pasar la oportunidad y postearon diversas opiniones sobre el gracioso momento. “Se le dijo, se le repitió, no es culpa de la señito”, “La chica pensó que el agua iría hacia la ventana”, “Que conste que le dijo que se quitara”, “Es que hasta viendo para arriba, y ahí se quedó”, “Esto me dio mucha risa, pero siento que yo tranquilamente puedo ser María Victoria”, “El agua es para las flores”, fueron algunos de los comentarios más divertidos.