Madre expone al colegio de su hija por catalogar un dibujo de cerdito “inapropiado” y “ofensivo”: "Es solo una corbata"

El dibujo es una de las expresiones más inocentes de los infantes. Sin embargo, a veces, este arte puede ser tomado en doble sentido, como le sucedió a Sierra Carter, una mujer que expuso a la escuela de su hija por betar su dibujo de cerdito.



Una polémica caricatura

Sierra Carter (@Sierralean30) expuso en TikTok el caso de su hija de 11 años. La menor hizo un dibujo para la escuela, pero la maestra lo consideró "inapropiado". El arte mostraba un cerdo con una corbata, agitando la cola y diciendo un "hola". La docente consideró que la pajarita tenía forma de órgano reproductor masculino.

Al ser consultada, la menor explicó que era sólo una corbata de moño, pero un niño se acercó a la docente y se quejó. Al rato, llamaron a la madre para agendar una reunión.

En la reunión con la maestra y el trabajador social del colegio, ellos le mostraron el dibujo y le explicaron por qué era ofensivo. Al revisar el gráfico con detenimiento, la madre se indignó al ver que era solo una corbata. “¿Me estás tomando el pelo? Es una maldita corbata”, expresó la progenitora de la niña indignada.

Sierra se reunió con el director y le explicó que el dibujo en cuestión: “Es simplemente un lazo”. La creadora de contenido también explicó que si otra persona veía en doble sentido el dibujo de su hija dejaba de ser su problema.

Usuarios generan debate en redes sociales

Cabe mencionar que, aunque el director decidió no hacer un informe sobre el dibujo, dijo que lo guardaría en caso de futuros incidentes "inapropiados". Para obtener la opinión de su audiencia, Sierra compartió el dibujo en cuestión y recibió el apoyo de los internautas.

“¡Oh, por favor envíelo a una empresa para hacer un juguete de peluche! ¡Es adorable y me encanta!”, “Absolutamente lleve esto a la junta de educación y pida un mediador. Están creando problemas donde no los hay. ¡Esa maestra necesita ser despedida!”, “Como profesor, creo que es 100% una corbata, y no puedo imaginar a nadie más pensando que no lo es”, fueron algunos comentarios de los usuarios. El clip supera las 48 mil reproducciones.