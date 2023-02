Mujer deja a su novio y besa a otro hombre por un iPhone: “El iPhone me va a salir mejor que él”

Los retos callejeros han cobrado cada vez más popularidad en la comunidad latinoamericana. Entre los más populares están los de exponer a infieles y besar desconocidos, prueba de ello, está una joven que perdió a su novio por jugar al "beso ganador".

El juego del beso ganador



En Colombia, el creador de contenido elchentesoficial retó a jovencitas a besar a desconocidos a cambio de un iPhone 14 y dinero en efectivo.

"¿Jugarías el beso ganador por un iPhone 14 más 100 mil pesos?", fue la pregunta que el equipo del 'chentes' les hizo a varias jovencitas.

La primera en jugar fue una joven quien iba acompañada de su novio. A ella se le ofreció ganar el smartphone a cambio de besar a tres desconocidos con los ojos cerrados. La premisa del reto era que si lograba adivinar quien la había besado se haría acreedora a 100 mil pesos y un iPhone 14.

Ante la negativa de su novio, la joven exclamó que "el teléfono le iba a salir mejor que él" e ignoró su molestia. Segundos más tarde, es besada por un extraño de gorra roja.

Al finalizar el reto, el conductor le pregunta quién la había besado y la joven acierta, llevándose el premio mayor.

Usuarios critican la actitud de la joven



El video fue publicado en TikTok e -inmediatamente- las redes sociales estallaron, teniendo como resultado 40 millones de visualizaciones con entretenidos comentarios.

“Eso no se hace”, “Yo tengo pareja y soy fiel, yo no lo haría”, “Así no tenga novio, no jugaría”, “Y yo que pensaba que beso raro”, “En mis tiempos era beso o cachetada”, escribieron los cibernautas en el ‘clip’.