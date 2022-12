Mujer usa Rey Mago para dividir la pista y jugar vóley, pero termina rompiéndole la cabeza

Una mujer utilizó uno de los reyes magos de su nacimiento como si fuera una tiza para dividir la cancha en la que jugaría un partido de vóley con sus amigas. Sin embargo, el resultado no salió como esperaba y terminó dejando sin cabeza al muñeco de yeso.

El Rey Mago sin cabeza

Diciembre es la época del año donde las familias se esmeran por armar el árbol y el nacimiento. Generalmente, este último es hecho a base de yeso y cuando se arrastra puede dejar algunas manchas blancas en el piso.

Precisamente, valiéndose de esa “ventaja”, a una mujer no se le ocurrió mejor idea que usar a uno de sus Reyes Magos como tiza.

En un video publicado por la usuaria @franshescamaldini, se puede ver a las damas listas para jugar una partida de vóley. Al parecer, las féminas no tenían a la mano alguna tiza para delimitar la cancha y tampoco quisieron ir a comprar una, por lo que decidieron reemplazarla por un Rey Mago del nacimiento.

En el clip se ve cómo una de ellas coge al muñequito y lo para de cabeza para luego trazar una línea divisoria en la pista. Sin embargo, en un momento del trazo, la protagonista del video hace un mal cálculo en su fuerza y termina quebrando la pieza, dejando al rey mago sin cabeza.

Lee también: ¡Qué sad! Hombre llora en los brazos de su amigo al escuchar 'Pobre corazón' en concierto





Usuarios reacción al rey mago sin cabeza

El TikTok del rey mago sin cabeza finaliza cuando una de las jugadoras de vóley se acerca para recoger la cabecita, al parecer con la esperanza de poder repararlo con pegamento una vez terminada la partida.

“Solo queríamos jugar vóley”, señala la descripción del clip que tiene más de 200 mil reproducciones.

"No soy sensible a eso, pero se excedió", “Tirando rostro”, "Bueno, por lo menos la cancha está bendecida", "Se pasó de la raya, literalmente", "Soluciones y no problemas", "No lo veo gracioso", "Alguien me destruye el nacimiento y no vive para contarlo", “Le dieron buen uso al yeso”, fueron algunos de los comentarios del video.

Lee también: Boeing 747 es convertido en hotel: cómo es, cuánto cuesta y dónde se encuentra