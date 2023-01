No quería fiesta de 60 años, pero sus hijos igual se la organizan y termina celebrando: “Te dije que no quería”

Una joven se hizo viral en TikTok tras mostrar la peculiar reacción de su madre al enterarse que le habían organizado una fiesta de cumpleaños sorpresa.

La señora de 60 años no dudó en mostrarse decepcionada y molesta ante las cámaras con la sorpresa, pues les avisó a sus hijos que no quería celebraciones.

Madre se molesta al descubrir que sus hijas le hicieron fiesta

Maria Espinoza nunca se imaginó que su madre rechazaría la fiesta sorpresa que le habían organizado ella y sus hermanas. La joven comenzó a grabar la reacción de su progenitora tras abrir el portón, revelando a los asistentes y la decoración.



"Te dije que yo no quería nada", se lee en el texto que acompaña el video, mientras se observa la incomodidad de la madre. A pesar de la negativa, el video fue subido a TikTok, donde obtuvo más de 13 millones de reproducciones en solo día.

En la caja de comentarios, una parte de usuarios defendieron a la señora e indicaron que ellos también hubieran tenido la misma reacción. Por otro lado, algunos internautas se sorprendieron con la edad de la madre, ya que no aparentaba tener 60 años.

“No la juzgo porque claramente podría ser yo en el futuro”, “A mí tampoco me gusta que me hagan nada y mi familia me lo ha cumplido siempre”, “Mi mamá me dejó de hablar hasta una semana por haberle hecho su fiesta sorpresa”, “No diré nada porque claramente podría ser yo en unos años”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de la negativa de la madre, en otro video se ve que la señora lo disfrutó, pues se le vio bailando.

Señora festeja sus 80 años al ritmo de Mamma Mia

Una abuela se hizo viral en TikTok al celebrar sus 80 años bailando Dancing Queen. La señora se robó las miradas de millones de internautas, quienes celebraron su vida y se sorprendieron por su vitalidad.

En el clip se puede apreciar a la abuela junto a un grupo de amigas, quienes bailaron el éxito de Abba, mientras armaban una coreografía muy parecida a la escena de Meryl Streep.

El contenido se viralizó entre los usuarios por su dosis de alegría y ternura, llegando a sumar cuatro millones de reproducciones. Gran parte de los usuarios recordaron con nostalgia a sus abuelos, mientras que otros tiktokers apoyaron a la abuelita.

"Qué preciosa ella, la canción, un momento mágico que no se vive siempre y le recordará sus épocas", "Yo a mis 80 bailando una gatita que le gusta el mambo", "Qué bonita. Muchas felicidades para tu abuelita", fueron algunos de los comentarios.