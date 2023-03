Padre responde ante las críticas de maestros por enviar lonchera 'poco saludable': "Estamos felices de que Isabelle coma lo que quiera"

Según estadísticas del Hospital infantil CS Mott en Michigan, seis de cada diez padres son criticados por su forma de crianza. Este es el caso de Ross Hunt, un padre de familia que se hizo viral por su peculiar forma de defenderse ante las maestras de su hija. Las críticas comenzaron porque la menor llevaba dulces en su lonchera.

Padre es criticado por dejar que su hija lleve dulces

El padre compartió el suceso a través de su cuenta de TikTok (@teddyevascents). El progenitor explicó que las "señoras de la cafetería" le habían dicho en repetidas ocasiones qué poner y qué no en la lonchera de su hija.

Según palabras del padre, la menor se habría sentido acosada y habría optado por no almorzar más en ese ambiente. "Es jodi... irritante y ha hecho que Isabelle no quiera almorzar ahí” relató.

“Está bien si comes el pastel de chocolate que te da la escuela, pero si pones uno en su lonchera, dicen ‘oh no, no deberías comer eso'" agregó.

Una respuesta creativa

A consecuencia de ello, Ross ideó la forma de cómo responder ante las críticas sin ser irrespetuoso. Por ello, optó por imprimir y pegar una divertida etiqueta dentro de la lonchera de la menor.

"Bienvenidos a la lonchera de Isabelle. Somos conscientes del contenido de esta lonchera y estamos felices de que Isabelle coma lo que quiera" se leyó.

Finalmente, envió un mensaje general a padres y maestros. “En resumen, deja de decirles a los niños lo que deben y no deben comer, deja que los malditos padres decidan” recalcó.

El contenido obtuvo múltiples visualizaciones y recibió muchos elogios. Asimismo, algunos padres revelaron que usarían la idea de Ross para responder a las críticas del personal de la escuela.