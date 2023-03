Perritos pelean en medio de los huaicos en Jicamarca: "Él que se lo lleva el huaico, pierde"

San Juan de Lurigancho es uno de los distritos más afectados por la caída de huaicos. Pero esto no pareció importarles a los perritos de Jicamarca, que, en lugar de refugiarse como los vecinos, se pusieron a pelear en el lodo.

Perritos pelean en medio del huaico

Un usuario de TikTok (@anderson_rivero2006) compartió un insólito suceso en Jicamarca, San Juan de Lurigancho. En afán de grabar todo lo que sucedía por la fuerza de los huaicos, se encontró a dos perritos peleando.

Lee también: Padre carga a su hija para que su uniforme no se ensucie con el barro producido por las lluvias: "El mejor del mundo"

El clip fue subido con el título "Perros en Jicamarca" acompañado de una melodía popular del grupo Agua Marina. En el material, se ve cómo los canes luchan incansablemente sin importarles que los pueda arrastrar la corriente.

Peruanos reaccionan al divertido clip

El video llegó a hacerse viral en la plataforma china, dónde obtuvo más de 200 mil visualizaciones y alrededor de 25 mil comentarios.

Lee también: Lluvias en Lima: hombre crea camino de piedras para que transeúntes puedan pasar el Puente Alipio

"El que se lo lleva el huaico pierde", "yo bien preocupada por los perros. los perros", "Cuando mis tíos se pelean por los terrenos de mi abuelita", "Firulais dijo, hasta aquí llegaste te vas con el huaico", fueron algunos de los comentarios.

Usuario capta a 'fantasma' resbalándose por las lluvias

Un hecho paranormal ocurrido en Chosica captó la atención de miles de cibernautas. Se trata de un fantasma captado en video que parece resbalarse por las inundaciones.

Un usuario de TikTok (@hermes_ec) se encontraba grabando algunos testimonios sobre las lluvias que azotan el país. Sin embargo, encontró lo que podría ser un espectro que también fue víctima de la corriente y se habría "resbalado" en las escaleras.

El impactante suceso se viralizó al punto de obtener más de 800 mil visualizaciones y más de 42 mil 'me gusta'.

"El fantasma: ayúdame we", "Pero le dije a mi suegra que no saliera", "¿Será que se ocultó al verse en cámara?", El fantasma: 'oye pe causa ayúdame que me ahogo'", fueron algunos de los comentarios.