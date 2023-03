Profesor olvida apagar proyector y muestra imágenes de mujeres desnudas a sus alumnos: "Era un examen de anatomía"

El maestro no se percató que dejó prendido el proyector, por lo que las imágenes de mujeres desnudas que veía en su laptop fueron proyectadas para todos los alumnos.

Algunos docentes tienen problemas para adaptarse a las nuevas tecnologías, más aún si ya son personas de la tercera edad, que no han vivido la transformación digital. El profesor protagonista de este video sufrió un momento bochornoso al olvidarse desconectar el cable HDMI y mostrar imágenes de mujeres desnudas a sus alumnos.



Instagram: profesor pasa un ‘papelón’

El usuario de Instagram @trapworldofficial mostró a su profesor observando fotografías de mujeres con prendas diminutas en plena clase. El maestro olvidó desconectar la laptop del proyector. Debido a este descuido, enseñó las imágenes a todos sus alumnos.

El hecho no pasó desapercibido para uno de sus estudiantes, quien grabó este momento y lo subió en las redes sociales. Los alumnos presentes en la clase no le avisaron al maestro.

El maestro fue tendencia

El video se hizo tendencia en la plataforma de Instagram. Actualmente, el clip cuenta con más de 23 mil me gustas y con 270 comentarios.

“Ese señor ya no va a trabajar más de profesor”, “Bájenle el sueldo”, “Pienso que está bien”, “Hacen lo mismo los alumnos con sus celulares”, “Que mal pensados, era un examen de anatomía”, "Si un alumno lo hace no pasa nada, pero si un hombre de mayor edad lo hace está mal. Dejen que haga lo que quiera", "Atrapado por que el hombre no está haciendo nada malo", "Que mal pensados, era un examen de anatomía", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video.