Peruana residente en Argentina se indigna con compatriotas que se avergüenzan de su nacionalidad: “Es una decepción”

Argentina es uno de los países en donde la comunidad peruana es una de las más grandes. Lamentablemente, algunos compatriotas se avergüenzan de su nacionalidad, según una mujer que reside allá.

Soltó toda su furia

Astrid Meza (@astrid_mezar) mostró su molestia e indignación con compatriotas residentes en Argentina, quienes se sienten avergonzados de ser de Perú. La mujer arremetió con todo en contra de sus compatriotas, a los cuales tachó de "indignantes" y "decepcionantes".

La señora resaltó que los peruanos no deben avergonzarse del lugar donde nacieron. Además, confesó que no quiere tener contacto con peruanos que se avergüencen de su país.

"Cómo es posible que a la colectividad peruana le dé vergüenza que son peruanos, de verdad una decepción total. Uno debe decirlo con orgullo. Si tú me conoces, eres peruano y te da vergüenza decir que eres peruano, por favor no me hables, bloquéame. Sabes qué es lo peor, que le dan vergüenza decir que son peruanos, me llega", mencionó la mujer en el video.

Fue apoyada por los usuarios

El video se hizo viral en la plataforma de TikTok en cuestión de horas. Actualmente, el clip cuenta con más de 1400 reproducciones.

"Yo hasta ando con mi polo de la ‘U’ o Perú por toda la capital", "Que necesidad decir si eres peruano o no como si eso fuera lo más importante para un estudio, trabajo o cualquier cosa", "Soy peruano con orgullo. Soy de la selva, de Tingo María", "Buena Astrid, yo soy peruana a mucha honra. Nunca olvido mis raíces", "Son gente sin autoestima, ser peruano es tener historia, es un orgullo decir que eres peruano", "Igual acá en Estados Unidos, les da vergüenza", son algunos de los comentarios del video.