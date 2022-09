Tiktoker compara las calles de Roma con las de Ciudad de México [VIDEO]

Viajar a otro país es una experiencia única. La cultura, las costumbres y los destinos turísticos brindan nuevas experiencias, aunque, en algunos casos, se suelen encontrar ciertas 'similitudes' con el país de origen.

Y eso es lo que le ocurrió a una turista mexicana, quien no tuvo reparos en comparar las calles de Roma con las del estado de México.

A través de un video publicado en TikTok, Bell aseguró que la capital italiana estaba "peor que México" debido a los grafitis que hay en la ciudad europea. "Por qué nadie me aviso que Roma, Italia, estaba peor que el Estado de México, jaja", indicó la joven, acompañado de un texto que decía: "Cuando pensabas que el mundo desarrollado era mejor que el tercero".

Polémica en las redes sociales



La publicación generó diversos comentarios por parte de los usuarios, quienes se mostraron a favor y en contra del video.

"En la mayoría de las ciudades debe haber suburbios. Roma es bellísima", "Nada que ver, hay lugares hermosos", "Ese lugar me encanta", son algunos de los comentarios que están en desacuerdo con Bell. "Eso mismo pensé yo", "También me desilusioné" o "Confirmo, de Italia siento que Roma es la ciudad que menos me gusto" son algunos que concuerdan con el video de la joven.