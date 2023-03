Tiktoker italiano causa furor en fiesta tras bailar huayno como un profesional: “Baila mejor que muchos peruanos”

El huayno es un baile típico de diferentes países andinos. Por ello, en algunas fiestas, suelen poner este género musical para armar la fiesta.

En un reciente vídeo viral, un joven italiano sorprendió a todos los asistentes de una fiesta al bailar huayno de una forma espectacular.

Italiano bailando al ritmo del huayno

La cuenta de TikTok (@frank94r) compartió un vídeo donde se vio a un joven italiano en una fiesta familiar.

En la escena, el animador lo escogió para que baile la siguiente canción, a lo que el muchacho procedió a colocarse en el centro.

Ya en medio de todos, en los parlantes sonó un huayno a todo volumen. Fue grande la sorpresa del animador y todos los presentes, cuando el joven empezó a zapatear como un danzante profesional.

En las imágenes se le vio bailando al lado de una mujer, soltando sus mejores pasos y dejando 'boquiabiertos' a todos los invitados. En los comentarios, la mayoría de los internautas elogió su destreza en la danza peruana.

Seguidores felicitaron al italiano por su baile

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 1.5 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok. Los internautas quedaron asombrados con el talento innato del italiano, ya que no esperaron que bailara así.

“¡Bravísimo! zapateas mejor que muchos peruanos”, “¡A mí no me mienten, él es cajamarquino!”, “Eres el Gringuito con más ritmo que he visto”, “Son pocos los europeos que tienen ese ritmo”, “Dime sin decir palabras que amas a Perú”, fueron los comentarios de algunos cibernautas en el clip.