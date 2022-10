Tiktoker muestra ingenioso truco para evitar pagar equipaje extra

Para viajar se debe tener todo bien preparado y organizado, incluyendo el tamaño de tu equipaje, pues suele ser el elemento que más problemas genera al momento de viajar. Por ello, una influencer no dudo en compartir un truco infalible para evitar pagar de más.

El truco para evitar el exceso de equipaje

El video, compartido por @itisivanovaa, causó mucha sorpresa por su originalidad, ya que -en vez de hacer trucos conocidos como ponerse la ropa encima- decidió hacer algo mucho más sencillo.

“Siempre me resultó frustrante empacar porque tenía que limitarme, ya que mis padres nunca pagan por el equipaje adicional, siempre viajamos solo con equipaje de mano”, declaró la tiktoker para el medio NeedToKnow.

En las imágenes se puede ver a la joven y a su acompañante hacer la fila para pasar los controles de aeropuerto. Cada uno cargó una almohada de peluche de color gris, el cual pasó sin problemas y no suele ser facturado pues el objeto se usa para dormir durante el viaje.

Al final del metraje, la joven abre el cierre de la almohada y deja caer muchas prendas de vestir. Su objetivo era evitar pagar por más ropa y lo logró con éxito.

“Trata de usar ropa o artículos muy suaves porque todavía tiene que tener el propósito, la apariencia y la sensación de una almohada”, aconsejó la influencer.

Los comentarios de los usuarios

El video se hizo viral rápidamente y superó los 43 millones de reproducciones. Además, consiguió 4 millones de me gustas y más de 13 mil comentarios. Por supuesto, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues algunos no creen en la finalidad del truco.

“Pero si te dejan llevar mochila, es lo mismo”, “Las aerolíneas que te dejan pasar con eso es porque te dejan pasar con un bolso de mano, o sea que lo mismo sería pasar con un bolso lleno de cosas”, “no le den ideas a mi yo que lleva muchas cosas en la maleta”, “Claro en el escáner no se ve nada”, se pudo leer en la caja de comentarios.