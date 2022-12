¡Todo vale! Mujer no encontró su camiseta de Argentina para celebrar el título y usó la de su mascota

Una joven estaba buscando su playera de la Albiceleste, pero al no encontrarla, usó la pechera de su mascota.

Las celebraciones en Argentina por la obtención de su tercera copa del mundo no cesan.

Miles de aficionados han salido a las calles para ver al equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, una llamó la atención del resto.

Se trata de una hincha quien, al no tener su camiseta para celebrar el título mundial de la Albiceleste, se puso la pechera de su perrito.

El video se volvió tendencia en las redes sociales y es uno de los virales del día.

Llevó puesta la pechera de su mascota

La gran final del Mundial Qatar 2022 fue el evento deportivo más visto del año. Argentina y Francia se enfrentaron en un emocionante encuentro, pero, al final, acabó con la consagración de la Albiceleste en tierras árabes.

Guadalupe Gamboa (con nombre de usuario '@guadalupegamboa72') y otros miles de aficionados, fueron a presenciar dicho juego en el centro de la ciudad. Las miles de personas gritaron cada uno de los goles, mientras saltaban y soltaban arengas a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Mientras Guadalupe estaba disfrutando del evento, pudo observar algo curioso: una joven tenía puesta una camiseta, pero no como la del resto de los hinchas. Se trataba de la remera de un perrito.

Sin embargo, a la fanática eso no parecía fastidiarle, pues estaba alentando al igual que el resto de los presentes.

El video se encuentra en TikTok y cuenta con más de 109.9 mil me gusta, 4.4 millones de visualizaciones y miles de comentarios. "No me den ideas", "Pero se le ve chido", "Se le ve bien", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.