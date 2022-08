Tumor de una madre se triplicó por la larga espera de recibir tratamiento

Las negligencias médicas ocurren en cualquier parte del mundo, como la historia de una madre de familia escocesa, quien se vio perjudicada por no realizarse un chequeo a tiempo.

Esperó mucho para su tratamiento



Kayleigh McLean es una chica de 24 años a la que los médicos le diagnosticaron un tumor en la garganta de casi 3 centímetros y que debía realizarse una biopsia para determinar su diagnóstico final.

Lamentablemente a pesar de la insistencia del paciente, el hospital demoró en realizar la mencionada prueba, por lo que luego de hacérsela se dieron cuenta que el tumor había triplicado su tamaño.

“Rápidamente comencé a sentirme enferma y en unas pocas semanas otras personas podían sentir el bulto y estaba luchando para tragar. Un ultrasonido descubrió que era una masa sólida y midió 3 cm”, comentó Kayleigh.

Tuvo que esperar mucho tiempo para poder operarse, pues los doctores encargados de su caso le dijeron que esa operación debía haberse hecho dentro de los 31 días del primer hallazgo.

“Solo me operaron porque hubo una cancelación. Llamé cada dos semanas y me dijeron que las personas con cáncer tenían prioridad. Pero me habían dicho que había una gran posibilidad de que tuviera cáncer y ya estaba esperando las pruebas genéticas porque muchos miembros de mi familia han tenido cáncer” expresó.

Actualidad



Hasta la fecha, ya recibió su segunda operación para poder extirpar todas sus tiroides y comenzó con el tratamiento de yodo radioactivo.

Por su parte, una portavoz del hospital expresó que lamenta mucho el retraso que sufrió la paciente y que se iniciará un proceso de investigación.

"Nos complacerá analizar el plan de atención y el tratamiento recientes de la Sra. McLean, así como cualquier otra inquietud que pueda tener", acotaron los galenos.

El tumor en la garganta medía casi 3 centímetros.

