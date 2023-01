La comida peruana sorprende al mundo por su inigualable sabor. Y eso lo acaba de comprabar un joven chileno en su visita a Lima, quien no se resistió al famoso ceviche peruano.

Su reacción se hizo viral en redes sociales y generó una ola de comentario positivos por parte de sus seguidores e internautas.

Ceviche del centro de Lima

En el video, subido por el tiktoker José Ignacio Lucero (@@joseignacio_lucero), muestra algunas de las comidas que probó durante su estancia en Lima.

Sin embargo, el plato al que más tiempo le dedicó fue al ceviche peruano. De hecho, afirmó que era lo mejor que había probado durante su permanencia en el país.

"Está delicioso el jugo de abajo. No sé de qué es, pero está delicioso. Está rico, pero es rara la textura. Es como si estuviera comiendo una almendra con cáscara. Me pica la boca como no te imaginas", comentó en su vídeo el joven tiktoker chileno.

José Ignacio, creador del clip, quedó satisfecho con la sazón del platillo peruano y recomendó a sus seguidores, probarlo alguna vez.

El vídeo acaparó la mirada de cientos de internautas

El contenido audiovisual publicado por el usuario @joseignacio_lucero en la plataforma de TikTok, acumuló más de 600 mil reproducciones y decenas de comentarios. Los internautas dejaron mensajes recomendando otros platillos, para que prueben en su estadía por el país.

“De verdad que comer en Perú es toda una experiencia, riquísimo”, “Amor si el ceviche no pica, no es ceviche”, “La chicha de Jora puede ser muy fuerte para los estómagos no acostumbrados a ese acidito”, “El verdadero ceviche te lo venden en carritos así”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo.