Ucraniana prueba salsas mexicanas y su reacción se hace viral en redes sociales: "No pica nada" [VIDEO]

Uno de los momentos más esperados por los turistas es probar la comida del lugar que están visitando. Y este fue el caso de una joven ucraniana, quien viajó a México para probar algunos de sus platos bandera y que se hizo viral en las redes sociales por su reacción.

No picaban

Cuando hablamos de comida mexicana, estamos hablando de una gastronomía alta en ardor. Por esta razón, una joven de ucrania -llamada Rina Stadnyk (con nombre de usuaria @rina_stadnyk)- quiso aventurarse y probar algunos los platillos del país.



Rina entro a un restaurante y ordenó unos tacos dorados, los cuales estaban bañados en una salsa roja, un clásico de la comida azteca. Apenas le dio una mordida, decidió llamar al mesero y reclamarle por el plato. "Usted me dijo que picaba y no me picó nada", dijo Stadnyk.

Fue entonces que el mesero hizo caso al pedido de la joven y le trajo algo mucho más picante. Cuando regreso a la mesa, él le ofreció una botella de habanero, una de las salsas más picosas. Los comensales miraban atentos cada acción de la muchacha, pero quedaron más sorprendidos cuando no mostró signos de molestia ante el sabor picante de la salsa. Stadnyk resaltó que el plato si estaba delicioso, pero que no le picaba nada.

Así fue como captó la atención de miles de usuarios en la plataforma china de TikTok. En especial los que provenían de México, siendo muchos de ellos que admiran la reacción de la joven.