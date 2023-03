¡Un gran festejo! Mujer celebró su divorcio regalándose un anillo y una cena: “Me recuerda que me ame a mí mismo”

Un hecho particular se ha convertido en viral en los últimos días en las redes sociales. Una mujer estadounidense se divorció y no tuvo mejor idea que celebrarlo regalándose a sí misma una cena y un anillo. La acción tomada por la señora causó varias reacciones en miles de usuarios.

¡Eso es amor propio!

Newsweek dio a conocer el caso de Carissa Snedden, una estadounidense de 32 años, la cual se divorció de su esposo debido a que ya no eran compatibles. La mujer mostró un gran empoderamiento, pues en vez de ponerse triste por el momento, salió a celebrar su ‘libertad’.

Carissa salió de firmar su divorcio y se dirigió a un restaurante para tener una cita romántica con ella misma. Posteriormente fue a una joyería y se compró un anillo, esto cómo símbolo de unión individual.

“Salí a cenar en mi tercer aniversario de bodas y compré algunas joyas para mí esa noche. Mi ex estaba en contra de que las mujeres usaran joyas que no fueran adornos modestos, así que cuando llegué a casa después del divorcio y de la cena lo hice”, explicó la mujer de 32 años.

El significado del anillo

Carissa Snedden sentía que se había traicionado a ella misma debido a la forma en que cambió de ideales en su matrimonio. Por ende, decidió ponerle fin a la unión con su esposo y volver a ser quien era. La mujer habló sobre la importancia y el valor del anillo que compró luego de su divorcio.

“Creo que costó 27 dólares, es una mini piedra de peridoto engastada en plata sin níquel. También es la piedra de agosto, el mes en que me divorcié, y una piedra que se supone que cura los corazones rotos”, sostuvo Carissa.

Por último, la mujer estadounidense explicó el significado del anillo: “Las mujeres usan anillos para simbolizar la fidelidad a su cónyuge y yo quería simbolizar mi compromiso conmigo. Me traicioné en ese matrimonio y el anillo me recuerda que debo ser fiel a quien soy. Me recuerda que me ame a mí mismo”, sentenció.