¡Un romántico! Joven se trepó a un balcón para entregarle flores amarillas a su novia con ayuda de su amigo: “Eso es amor”

El 21 de marzo, varios países de Sudamérica y España se pintaron de flores amarillas. Pero, lo que hizo un joven sobrepaso todos los límites.

A través de un video publicado en las redes sociales, se puede ver a un muchacho quien, con ayuda de un amigo, trepó el balcón de la casa de su enamorada para entregarle el ramo de flores amarillas por el especial día.

Un romántico de aquellos

Tupapito shulo (@tupapitoshulo), un usuario de TikTok, publicó un video de como un joven ayuda a su amigo a entregarle un ramo de flores amarilla a su enamorada. Y, para ello, no dudó en ofrecer su hombre para llegar al balcón donde la muchacha se encontraba esperando.

Pese a que todos elogiaban el acto del muchacho enamorado en las redes sociales, pocos resaltaron el apoyo brindado por el amigo. Debido a esto, el compañero salió a hablar y mencionó que cuando se siente triste, recibe la visita de sus amigos, dando muestra que todos se apoyan entre sí.

Amigos y enamorados virales

El video, el cual fue publicado hace unos días, fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok en solo cuestión de horas. El clip, hasta el momento, ha superado los más de 10 millones de reproducciones, además de tener miles de ‘me gustas’ y cientos de ‘comentarios’.

“Eso es amor”, “Esa es una gran amistad”, “Amo al amigo cargándolo para entregar las flores”, “Mucho ánimo”, “Me cansé de ser espectadora”, “El amor y la amistad representados en un video”, “Al menos pudo entregarle el regalo”, “Lindo detalle el que recibió la chica”, “Chicos como él ya no hay”, “Con ese video queda claro que no hay excusas para no recibir flores amarillas”, son algunos de los comentarios del video.

Todas quieren flores amarillas

En otro video publicado por otro usuario de TikTok (@andreasevillaa), se pudo ver cómo todas las mujeres sueñan con recibir flores amarillas el 21 de marzo.

La muchacha le dio a su novio diversas indirectas para que se pueda dar cuenta que quiere estas flores. Lamentablemente, el joven no captó ni una y se quedó sin regalo en este especial día. El video, hasta ahora, cuenta con más de 6 millones de reproducciones.