Una mujer se reencontró después de estar seis años desaparecido: "Hola, Karen"

La historia de Jessica Kinsey y su gata Lily se ha vuelto viral en las últimas horas. La razón: ambas se volvieron a encontrar después de seis años. ¿Qué sucedió? Aquí te contamos lo sucedido.

La historia de Jessica Kinsey y gata Lily

En una entrevista para CBS News, Jessica contó que en el 2017 su gata se había perdido y que guardaba las esperanzas de encontrarla, pues tenía un chip incorporado.

Pero, no fue hasta seis años después, que pudo dar con su paradero. Según relato, recibió una llamada por parte de una cuidadora de animales, quien le informó que había encontrado el chip que tenía su gato y por eso la llamó. “Fue un completo shock. Dijeron: ‘Oh, ¿la has estado extrañando?’ y dije, ‘¡Sí, durante casi seis años!’ No podía creerlo”, expresó la dueña.

Lee también: Mujer es captada conduciendo un auto totalmente quemado y transeúntes se quedan sorprendidos: "Mucho tiempo bajo el sol"

De hecho, la primera persona que encontró a Lily fue un vecino de la zona, quien vio al animal deambulando por la calle. Tras rescatarla, la llevó a un centro protección de animales y allí la cuidadora se puso en contacto con Jessica. “Todo el mundo está totalmente incrédulo de que haya llegado a casa”, le dijo Jessica al dicho medio.

Asimismo, hizo un breve recuento de cómo se perdió. Ella contó que desde el 2017 estuvo buscando de manera seguida los refugios para animales que estaban cerca de su hogar, así como las páginas de animales perdidos en redes sociales, pero que nunca tuvo éxito.

Lily está bien de salud, pero tiene que ser operada

A pesar de no tenerla cerca, esperaba que estuviera con personas que la traten bien: “Siempre esperé, si ella todavía está viva, espero que al menos esté con alguien que la esté tratando bien”.

Lee también: Mujer se metió debajo de la mesa por Año Nuevo para encontrar el amor y conoce a joven en 39 segundos: "Excelente servicio"

Finalmente, Jessica indicó que su gata se encuentra bien de salud, solo necesita ser operada para extirparle un tumor que tiene en una de sus patas. En casa está recibiendo todo el cuidado y cariño que no tuvo durante estos años.