Universitarios bailan canción de Backstreet Boys y video se hace viral

“Estar en la universidad es una cosa de locos” dice una canción muy popular de nuestro país y así lo han demostrado un grupo de alumnos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología que se han hecho viral en redes sociales.

Alumnos bailan al ritmo de Backstreet Boys

La historia está basada en un grupo de jóvenes de la mencionada universidad quienes decidieron hace su propio videoclip, nada más y nada menos, que de la canción I want it that way del famoso grupo musical Backstreet Boys.

En las imágenes se puede ver la gran coreografía que prepararon los estudiantes, pues no dudaron en sacar los pasos prohibidos y lucirse en la pista de baile. La publicación tiene hasta el momento más de 80 mil reproducciones y miles de comentarios por parte de los usuarios, los cuales la gran mayoría eran de felicitación resaltando sus grandes dotes artísticos

Una cuenta dedicada a las universidades del Perú

De hecho, no es el primer video viral que hace esta cuenta, ya que puedes encontrar videos de distintas universidades de todo tipo de contenido como denuncias hacia algunos profesores, actos de malcriadez por parte de algunos alumnos y demás.

