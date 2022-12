Vendedor de algodón de azúcar tira mercadería al suelo tras ver que no vendió nada en el día

Un vendedor ambulante de algodones de azúcar protagonizó un triste episodio un día antes de la nochebuena y es que, aunque trató de vender su mercadería no logró conseguir dinero para llevar a su casa. Completamente frustrado, el hombre aventó todos los dulces a la calle, aunque después se lamentó.

Tira algodones de azúcar

Una usuaria en México compartió un video en Facebook del momento en que un vendedor ambulante en Tamaulipas avienta con furia su mercadería luego que al caer la noche no llegara a vender ni uno solo.

“Este señor en la noche del 23 de diciembre estuvo ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mí y otras personas (…) le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Y después de recargarse en la pared recogió los algodones que habían quedado intactos y cruzó de nuevo a la avenida”, escribió Erika Sosa, quien fue testigo del triste episodio.

Se arrepintió de no haberle colaborado

En su publicación en Facebook, la joven confesó a sus seguidores que se arrepintió de no haberle comprado un algodón de azúcar al vendedor por lo que quiso rectificarse. Asimismo, la cibernauta hizo una reflexión sobre la lamentable escena y cómo día a día muchos comerciantes se quedan hasta altas horas de la noche para llevar un pan a sus casas.

“Claro, después de recapacitar le compramos (algodones ) los del piso y nos dijo que no había vendido nada en el día. Pero me quedé pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué se yo”, comentó.

La publicación de la usuaria tuvo más de 500 mil reproducciones y miles de comentarios de los seguidores quienes empatizaron con el vendedor.

