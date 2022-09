Vendedor de algodones sorprende a los asistentes del concierto con su increíble voz

Cuando se te presenta la oportunidad, hay que aprovecharla, como la historia de un vendedor mexicano de algodón de azúcar quién no perdió la oportunidad y se puso a vender sus productos en el concierto de su artista favorito.

Pero eso no quedo ahí, pues el vocalista del grupo tomó la decisión de prestarle el micrófono para ver si se sabía la letra de la canción que estaban tocando y a pesar de los nervios, el hombre no dudó en aceptar la invitación, sorprendiendo así a todos los asistentes con su increíble voz, quienes lo aplaudieron a más no poder.

Los usuarios lo aclaman



A raíz de que el video se hizo viral en las redes sociales, el señor se ganó el respeto de miles de internautas, pero no solo eso, pues piden que sea contratado en los próximos eventos.

El clip tiene ya más de 5 millones de reproducciones y miles de comentarios.

"Eso es tener los pies sobre la tierra, mis respetos para la banda y para el señor que canta muy bien", "Muy bien, nada fácil la canción... Felicidades mis respetos", son algunos de los mensajes de cientos de los usuarios.