Vendedores de servicio de cable usan canción de Faraón Love Shady para ofrecer sus paquetes de televisión [VIDEO]

Para vender productos o servicios hay que ser creativo. Pero, unos trabajadores de una empresa de cable no dudaron en ofrecer algunos de sus paquetes televisivos usando el fragmento de una de las canciones de Faraón Love Shady.

La peculiar escena fue grabada por un vecino y subida a TikTok. El video se volvió tendencia por todas las redes sociales y es uno de los virales del día.

Una estrategia ingeniosa

Kevin Melgarejo (con nombre du usuario '@kevingmelgarejo') pasaba una tarde tranquila en su casa cuando, de repente, vio pasar una minivan.

En dicho vehículo había un megáfono y uno de los conductores estaba ofreciendo paquetes de DirecTV al público, pero ellos tenían un as bajo la manga. "La instalación es al momento. Lo instalamos hoy mismo. Aprovecha esta promoción de DirecTV", decían.



Pero lo cerrarían con un fragmento de la canción de 'Duro dos horas' del rapero Faraón Love Shady, lo que hizo estallar de risas al muchacho. El vehículo seguía con su recorrido por las calles para ver si alguien les compraba uno de los paquetes que estaba ofreciendo.

El chico no dudó en subir el video a su cuenta de TikTok, donde ya acumula 261.7 mil reproducciones y 7666 'me gusta'. "Mándenlo a Breña", "No llegan a La Molina", "Que humilde mi Perú", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.