Venezolanos hinchas de Tony Rosado cantan a todo pulmón “Ya te olvide” y su reacción se vuelve viral

Un grupo venezolanos se volvió viral luego de grabarse cantando y bailando la icónica canción de Tony Rosado, “Ya te olvidé”.

Como si fueran unos peruanos más, los extranjeros gozaron y sufrieron con la aclamada cumbia.

Sufriendo con Tony Rosado

La usuaria de TikTok @delicia10130215, publicó un divertido momento de camaradería de un grupo de venezolanos.

En él, se puede ver cómo están conversando. Sin embargo, todo cambió cuando sonó el tema “Ya te olvidé” de Tony Rosado.

Los extranjeros dejaron de lado lo que estaban haciendo y empezaron a cantar a todo pulmón el tema. Es más, dos varones se abrazan y empieza a bailar la rica cumbia.

Además, bromearon con la popular frase del cantante peruano “Ya te olvidé con…”, mientras algunas mujeres se reían de la actuación.

“Hinchas de Tony Rosado y de estos chamitos. Hay muchos que lo cantan”, señala la descripción del clip.



Usuarios festejan el buen ánimo de los venezolanos

El video de los venezolanos cantando a todo pulmón las canciones de Tony Rosado causó gran repercusión en TikTok.

Los cibernautas peruanos celebraron que los extranjeros aprecien y disfruten la música nacional. En tanto, los venezolanos señalaron que, al llegar al Perú, no pudieron resistirse a los encantos de la cumbia nacional.

“Tío Tony nunca falla en una rumba”, “Con sentimiento cantan los chamos”, “Tony Rosado canciones despechadas lo máximo”, “Sí es verdad, a los venezolanos les gusta las canciones de Tony Rosado, y también a los venezolanos que están en Venezuela bailan con Tony Rosado”, “A mí me encanta soy más venezolano que la arepa esa canción me fascina”, “La música de Perú es otro nivel”, “La música no tiene fronteras”, comentaron los usuarios en la red social.