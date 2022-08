Video: joven muestra el truco para pelar un huevo en 10 segundos

TikTok se ha convertido en una fuente de aprendizaje para los usuarios. Esta vez, un joven mostró un ingenioso método para remover la cáscara de un huevo cocido en tan solo 5 segundos.

La espectacular técnica

En el video, publicado por el usuario @dubarran, se puede ver a un joven pelar la cáscara de un huevo en pocos segundos. El truco consiste en golpear la cáscara hasta que se empiece a romper. Una vez rasgado, se coloca una cuchara entre la cáscara y el huevo y se procede a sacar el alimento.

El clip se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 2 millones de visualizaciones, más de 40 mil likes y casi 300 comentarios. “Mi abuela me lo enseño de muy chica!”, “Qué clase de brujería es esto que me acabo de enterar”, “ok, lo voy a probar, yo lo apachurro con la mano”, “En TikTok se aprenden muchas cosas”, “se lo voy a mostrar a mi chef él no sabe”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios.