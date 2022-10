Mujer le pide matrimonio a su novio frente al mar y se vuelve viral

Una mujer tomó la decisión de pedirle matrimonio a su novio en la playa, sin embargo, lo que ha tenido que ser un momento de felicidad para la pareja, terminó convirtiéndose en todo lo contrario. Gran cantidad de usuarios en redes criticó el hecho e incluso le dijeron que no era lo correcto.

En el clip compartido por @sukhmingarcha, se puede observar el preciso momento en el que la muchacha le pide a su novio que se quede con ella para siempre. La protagonista de la historia se llama Sukhmin Garcha, tiene 27 años y es originaria de Canadá.

Sukhmin rompió los paradigmas y lejos de esperar que le pidieran matrimonio, fue ella la que decidió hacerle la encantadora proposición a su novio. A pesar de ser un manojo de nervios, la joven terminó por recibir el ‘sí’ de su futuro esposo.

Sukhmin Garcha lo contó todo

La mujer de 27 años asegura que siempre tuvo en mente la idea de hacerlo, pero prefirió esperar el momento adecuado. “Siempre estuve abierta a proponer. Estaba bastante nerviosa al principio. Quería encontrar el momento adecuado para hacerlo”.

Asimismo, Garcha reveló que luego de subir el video a su cuenta personal de TikTok, tuvo que enfrentarse a muchos comentarios desadaptados. “Recibí muchos comentarios negativos en TikTok. Muchos de ellos fueron 'Preferiría morir' o 'Ella no tiene respeto por sí misma', 'Él no parece feliz' y la lista continúa”.

Finalmente, señaló que si muchas mujeres no toman la decisión de hacerlo es porque la sociedad lo ha establecido así. “Honestamente, yo diría simplemente, ¡hazlo! Si ambos están en el mismo nivel de inversión en la relación, es una obviedad. El hecho de que no mucha gente lo haya hecho no significa que esté mal. Estos son sólo roles de género obsoletos hechos por la sociedad”, dijo la joven.

