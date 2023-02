Tendera es capturada con un juego de sartenes escondido en su pantalón: "Ladrona nivel Dios"

¿Por dónde los guardó? Agentes de un centro comercial en México capturaron a una mujer que tenía escondido en su pantalón un juego completo de sartenes.

El video fue subido a TikTok y se volvió tendencia a las pocas horas.

Mujer fue intervenida por la seguridad

Una mujer es intervenida por un grupo de agentes de seguridad de un centro comercial luego de detectar que estaba intentado llevarse algunas cosas sin pagar.

En las imágenes, grabadas por un testigo, se puede apreciar como los hombres obligan a la señora a levantarse el polo para que muestre lo que se estaba robando.

Pero, grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta te estaba intentando sacar del local un juego de sartenes.

Posteriormente, la mujer fue obligada a quitarse la mascarilla y mostrar su rostro ante la cámara.

El video fue compartido por @fardero.s, una cuenta que expone casos similares de robos en tiendas.

La reacción de los usuarios

El video logró hacerse viral en poco tiempo y suma 7.6 millones de reproducciones en TikTok.

De inmediato, cientos de usuarios quedaron sorprendidos por la habilidad de ocultar objetos tan grandes en la ropa.

“Que talento”, “¿Como harán?, yo abro el bolso para sacar los audífonos y ya me da miedo”, “Cuando no encuentro lo que busco voy hablando con mi esposo en voz alta para justificarme que no compre nada”, “Es que, si están caros los sartenes”, “Y yo con miedo porque me comí una uva”, escribieron los internautas en la publicación.