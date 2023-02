Directora prohíbe relaciones amorosas entre estudiantes y decisión es criticada en redes: "Es para mejorar la calidad educativa"

Las normas de convivencia son el primer acercamiento de los niños para aprender a vivir en comunidad: sin embargo, estas se han modificado con el tiempo.

A pesar de esto, la directora de un colegio en Huila, Colombia, ha enfatizado en su discurso la prohibición de noviazgos, cabellos pintados, piercings, cabello largo, celulares y algunas cosas más.

Las redes sociales no tardaron en criticar su pensamiento.

Las normas de convivencia de antaño

Olga Narváez, rectora de una escuela, realizó una conferencia con los padres de familia para establecer las normas de convivencia para el año nuevo escolar.

Entre las restricciones, mencionó la prohibición de llevar celulares a las aulas, tener el cabello pintado o largo, usar piercings o mantener relaciones de pareja entre estudiantes.

El vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales ha generado un debate entre los usuarios que están de acuerdo con las reglas que impone la directora, y los que opinan que esas normas ya están desactualizadas.

"Quien no esté de acuerdo (...) debe buscar otra Institución Educativa para sus hijos. Llegó la hora de esos cambios para mejorar la calidad educativa de los estudiantes", concluyó la rectora de la institución.

Asimismo, la rectora cuenta con el apoyo de todos los miembros del consejo directivo de la institución. Con esa autoridad, invitó a los padres que aún se mostraban indecisos con el discurso, a que ayuden a sus hijos a seguir las normas para que sean personas “De bien”.

“La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos morados”, añadió en su mensaje en la conferencia.

Usuarios criticaron a la rectora en redes

El contenido audiovisual publicado por la cuenta @ultimahorapereira en la plataforma de TikTok, acumuló más de 10 mil reproducciones y varios comentarios.

Los internautas debatieron la eficiencia de las normas para los adolescentes ya que, para algunos, estas reglas ayudarían a la disciplina de los jóvenes, pero otros mencionan que son muy “de antaño”.

“Estoy a favor porque a la escuela se va a estudiar”, “Eso no influye en el estudio”, “¿Era ir al colegio o ir a prisión?”, “El colegio no puede imponer ningún patrón estético”, “Tengo el pelo pintado, usó el celular, y aun así quedé entre los 3 mejores del salón, como me veo no influye en mis capacidades”, fueron algunos de los comentarios de los internautas sobre el vídeo.