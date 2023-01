Fanática de RBD llora al no poder comprar entradas para concierto, pero abuelito le salva la vida

El regreso de RBD ha causado un verdadero revuelo en las fanáticas de la agrupación. De hecho, cientos de ellas han hecho enormes colas para conseguir un boleto para sus conciertos en México.

Sin embargo, la historia de una joven se hizo viral por su mala suerte. ¿Qué le pasó?

La tragedia en la boletería



Karla, una joven fanática de RBD, llegó hasta las taquillas del auditorio Citi Banamex, en Monterrey, para comprar boletos para el concierto que brindará la agrupación en dicha ciudad. Lamentablemente, no pudo adquirirlas porque su tarjeta declinó.

Angustiada por la situación, la joven rompió en llanto, llamando la atención de otros fans que estaban en la fila y de los medios de comunicación que llegaron al lugar.

“Al pasar el plástico me dice que el pin es incorrecto, ya la pasé tres veces y no pasó. Yo organicé la fila, fui la primera en llegar, la taquillera no dice nada, los de la fila son los que me están ayudando, no sé qué hacer”, dijo entre lágrimas Karla a las cámaras del medio mexicano Telediario.

Como un ángel de la guarda

Luego de minutos de incertidumbre, la ayuda llegó. Un hombre de la tercera edad, quién estaba en la fila acompañando a su nieta, decidió prestarle su tarjeta a la joven.

“Veía como sufría por ver a RBD, yo venía con mi nieta, trajimos dos tarjetas para ver con cuál se podía y ahorita ya se la presté. Es un buen acto, la apoyamos”, contó el abuelo Mauro.

Algunas personas que conocieron a la joven en la cola comentaron que “sintieron feo” cuando vieron que la tarjeta de Karla declinó. Asimismo, se alegraron de que haya conseguido ayuda.

La historia de Karla se viralizó en redes sociales

El vídeo en vivo fue publicado por @telediariomty en la plataforma de Twitter, donde acumuló más de 13 mil reproducciones. Asimismo, la noticia fue compartida en diferentes espacios y medios de comunicación.

▶️ Karla, con todo y frío, madrugó e hizo una fila enorme para comprar sus boletos para #RBD en #Monterrey; tuvo problemas con su tarjeta y no fue hasta que un abuelito la ayudó y lo logró



📺 #TelediarioMediodía con @licmariajulia y @luiscarlosortiz ⭐ pic.twitter.com/cF7iDLOwbQ — @telediariomty (@telediariomty) January 26, 2023