Hombre en estado de ebriedad interrumpe baile principal de quinceañera y desata la irá de los asistentes

La fiesta de quince años es uno de los eventos más esperados por las jovencitas. Sin embargo, no todo siempre sale como ellas lo esperan.

En un reciente video viral, un hombre en estado de ebriedad interrumpe el baile de una quinceañera. Lo escena fue publicada en TikTok y dejó cientos de comentarios.

Hombre en estado de ebriedad hace 'papelón' en vals principal

Un usuario de la plataforma china (@apaciblesdelnorte) publicó un clip donde se puede observar el bochornoso momento que vivió una quinceañera en su fiesta de cumpleaños. En él, se puede ver a la joven disfrutar de un vals cuando -de pronto- aparece un hombre en estado de ebriedad.

En el colmo del descaró, el sujeto no solo caminó al lado de la jovencita, sino también se tiró en el piso, en señal de que no podía más. La adolescente, atónita tras el incidente, solo atinó a alejarse para seguir bailando de alguna manera.



Lee también: México: amigas pasean con sus vestidos de quinceañera y causan furor en TikTok [VIDEO]

El video, el cual fue publicado hace una semana, se viralizó en TikTok y obtuvo más de tres millones y medio de visualizaciones y decenas de comentarios.

"Ni Ludovico se atrevió a tanto", "Se rumora que sigue acostado", “Me molesta que no entró ningún familiar o amigo a sacarlo cuando se veía venir”, "No sé si reír o llorar", “El último vals del señor”, "Somos una cosa surrealista pero bárbara, pero, así como en algunos eventos piden no llevar niños, también deberían prohibir la mala copa" son algunos de los comentarios del video.

Quinceañera tropieza con su zapato y cae al suelo

Pero este no es el único caso de fail en un quinceañero. Otra joven, mediante su cuenta de Tiktok (@elygarcia7760) mostró un hecho insólito. En el clip, la muchacha se encontraba haciendo su baile de entrada junto a un chambelán cuando termina perdiendo su zapato. En un intento por volver a ponérselo, tropieza con él y cae estrepitosamente al suelo.

El video se viralizó al punto de obtener más de dos millones de reproducciones en la plataforma china.