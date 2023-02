Joven realiza "tesis" para pedirle a una muchacha que sea su enamorada: “Es un profesional del amor”

El estudiante no tuvo mejor idea que declararse a un joven mediante su ‘tesis universitaria’.

Las locuras son pan de cada día cuando existe el amor. Y Roberto, lo sabe muy bien. El joven no tuvo mejor idea que mostrarle su amor a Mariana realizando una peculiar investigación académica.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

Catedrático en el amor

Marina (@marimarlizadadela), una usuaria de TikTok, publicó un video mostrando la peculiar manera en que un joven se le declaró.

Según comentó, Roberto (el muchacho) se le declaró con una "tesis universitaria" que tenía -incluso- matriz de consistencia.

El trabajo de investigación, el cual lleva como título de “Gestión de las emociones y declaración de amor alrededor de Marimar Linaza de la Cruz, en la ciudad de Ica – Perú, 2023”, causó el asombro de la muchacha. Marimar también recomendó a sus seguidores buscar un ‘amor’ igual o mejor al que le ofrece Roberto.

Enamorados virales

El video, el cual fue publicado hace unos días, se hizo rápidamente viral en la plataforma de TikTok. Actualmente, cuenta con más de 150 mil reproducciones, más de 16 mil me gustas y 800 comentarios.

“Ese hombre es un profesional del amor”, “Y yo pensando que mi ex era ‘florero’”, “No sé si me gusta o me da miedo”, “Ahora pediré una tesis de declaración”, “Se dio tiempo para cada detalle, una tesis así merece tu aprobación. Todas merecemos un amor así de bonito, disfrútalo”, fueron algunos de los comentarios del video.