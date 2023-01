Perrita sale en libertad luego de ser "encarcelada" por 10 días: “Todo por una mordida de amigos”

Aunque no lo creas. En los últimos días, se hizo viral un video en donde se muestra a una tierna perrita salir de la cárcel. ¿Quééé? Así como lees: una mascota fue "arrestada" 10 días por cometer un crimen.

A continuación, te contamos esta peculiar historia.

El delito de una pitbull

Alex (@alexlegado7), un usuario de TikTok, publicó un video en donde muestra a su mascota, una perrita de raza pitbull, ser escoltada por agentes de seguridad de una perrera.

La escena conmovió a muchos usuarios, y algunos preguntaron qué había hecho la mascota.

En otro video, Alex explicó que su perrita había mordido a una persona. Debido a ello, las autoridades habían tomado la decisión de dormirla. Felizmente para él, eso no ocurrió; pero, a cambio de ello, tenía que internarla en una especie de cárcel.

Internautas cómplices

Como era de esperarse, muchos usuarios se pusieron de lado de la perrita, mientras que otros señalaron que no conocían que existía una cárcel para mascotas.

“Salió diciendo: ¡No me arrepiento de nada!”, “Todos los encarcelados son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario”, “El mío estuvo 15 días en la cárcel y cuando me tocó buscarlo, me cobraron 500 dólares de fianza”, “La mía tuvo arresto domiciliario, por morderme a mí”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el vídeo.