Extranjero reacciona a los "10 peores platos del Perú" y se convierte en tendencia en las redes sociales: “¿Quien hizo esa lista?”

La gastronomía peruana es una de las mejores del mundo. Sin embargo, nada es perfecto. Un tiktoker estadounidense dio a conocer la lista de los "10 peores platos peruanos", según Tasteatlas. El ranking creó mucha controversia en los usuarios de la plataforma china.

Increíble lista

Marc (@gringo_marc), un usuario de la plataforma china, dio a conocer los "10 peores platillos del Perú", según Taste Atlas. El joven criticó la lista mientras daba a conocer las posiciones. Él no podía entender cómo esos ‘manjares’ se encontraban en el ranking.

El escabeche de pollo, los juanes, arroz tapado, cuy frito, pachamanca, solterito y sancochado son algunos de los platos que integran esta lista. Mientras que el hígado encebollado, el cau cau y la tortilla de raya son los tres ‘peores’ platos según Tasteatlas.

Generó miles de reacciones

El video, el cual tiene una duración de más de un minuto, se hizo viral en la plataforma de TikTok. El clip, hasta el momento, cuenta con más de 160 mil reproducciones, 744 comentarios y más de 7600 me gustas.

“El juane es rico, la pachamanca también”, “¿Quien hizo esa lista?”, “El escabeche de pollo es delicioso, el juene si es riquísimo y la pachamanca es increíble, no sé porque son malas”, “El juane es muy muy rico, no todos los peruanos lo preparamos igual”, “El único de esos platos que no comería es el hígado encebollado”, son algunos de los comentarios del video.

Su experiencia con el chaufa

En otro video, se puede ver la experiencia que tuvo el muchacho con la primera vez que probó el chaufa.

El tiktoker estadounidense reveló que le gustó tanto la comida que terminó ingiriendo más de la cuenta. Esto le provocó un fuerte dolor de barriga que le trajo un mal momento. El clip, hasta el momento, tiene más de 190 mil reproducciones.