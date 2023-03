Jóvenes encuentran cucaracha en reconocido restaurante de un centro comercial y genera la indignación de las redes

La limpieza en un restaurante es algo primordial para sus comensales. Lamentablemente, no todos cumplen con las normas sanitarias y hacen pasar por momentos incómodos a sus clientes. Un grupo de jóvenes se encontraba comiendo en un reconocido restaurante de un centro comercial cuando se encontraron una cucaracha en la mesa.

Un hallazgo desagradable

The Food Avenue (@thefoodavenue) publicó un video en TikTok mostrando un desagradable momento. En el clip, se puede apreciar a una cucharada caminando por la mesa del restaurante Chili's del Jockey Plaza. Los jóvenes no dudaron en grabar este hecho y llamar a la mesera para que pueda comprobarlo.

La camarera del local de comidas se llevó la cucaracha ayudada de papel de toalla. Posteriormente, llamó a su supervisor para que pudiera hablar con los jóvenes y puedan superar este bochornoso momento.

El inspector se disculpó por lo que pasaron y -además- les comentó que realizan fumigaciones para exterminar a los insectos del lugar. Por último, ofreció a los jóvenes comida gratis para que pudieran olvidar este mal rato.

Finalmente, los tiktokers colocaron un título dentro del vídeo, ante la propuesta que recibieron: "Si hay cucarachas en sus meses. ¿Se imaginan la cocina? ¡Debe estar mucho peor!".

Cucaracha viral

El video, el cual fue publicado hace una semana, se hizo viral de manera inmediata en la plataforma de TikTok. El clip, hasta ahora, cuenta con más de 277 mil reproducciones. Asimismo, cuentan con más de 1900 comentarios y más de 8 mil me gustas.

“Al menos quiso dar una solución y no ignoró”, "Ya pidan su vale de consmo nomás", “Esas cadenas tienen políticas de limpieza súper estricta. Yo creo que fue algo fortuito”, “Al menos fue amable, y ofrece soluciones, hay otros que se ponen agresivos o malcriados”, “Esas cadenas son muy estrictas con sus fumigaciones, que raro”, “Quizás fumigaron un día antes, es normal que pase eso”, "Dicen que fumigan, pero lo hacen al mes. No me sorprende nada", son algunos de los comentarios del video.