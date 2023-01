Vendedora venezolana se lamenta por las manifestaciones en Perú: “¿Ahora para dónde me voy?”

¡A buscar otro plan! Una vendedora venezolana se hizo viral en las redes sociales por sus preocupantes gestos.

En un video publicado en TikTok, se ve a la joven muy mortificada por las manifestaciones que ocurren en nuestro país y espera que todo se arregle, pues no sabe a dónde ira.

Mostró su preocupación

Andrea (@iamandrea06) compartió un clip en la red social china donde se aprecia a una vendedora venezolana lamentando las violentas manifestaciones que azotan diversas regiones del país.

Lee también: Mujer recibe un celular de regalo y se desmaya de la emoción: "Ahora veré TikTok"

En el video, se escucha decir que le parecería injusto que Perú "se vuelva Venezuela" y que no sabria a dónde ir.

"Esto no es un justo, si esta vaina se vuelve como Venezuela, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde? No piensan en uno, que es venezolano, que anda de allá para acá, de acá para allá, que egoístas que son los peruanos", expresa la comerciante venezolana.

La vendedora ambulante reveló que la crisis política del Perú la obligaría a irse del país, ya que perjudicará su negocio a largo plazo.

Usuarios reaccionan

El curioso momento fue grabado y difundido en TikTok, donde alcanzó más de 262 mil visualizaciones, 10 mil me gusta y más de 780 comentarios.

Lee también: Chofer adorna bus con muñeco de Año Nuevo y sorprende a transeúntes

“¿Otra vez se irán rápido?”, “Tienen que luchar con nosotros”, “Están bien salados”, “Te tienes que acostumbrar, aquí nacimos y moriremos en crisis”, “Esto es normal, te acostumbrarás”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.