Ambulancia recoge a heridos, pero se olvida de doctor, quien tuvo que ir en moto

Un error del personal de salud de uno de los hospitales de la localidad de San Pedro se ha vuelto viral en las redes sociales. Ello después que un médico tuviera que ser transportado por un desconocido en moto, luego que sus compañeros se olvidaran de él.

Doctor fue dejado por su ambulancia en plena calle

La historia comienza con un accidente en la ciudad, debido a esto los transeúntes llamaron a una ambulancia para atender a las personas heridas. Fue así como los médicos llegaron para ayudar a las personas involucradas en el accidente.

Cuando los paramédicos subieron a las personas afectadas en la ambulancia, esta salió rápido del lugar con dirección al hospital. Sin embargo, dejaron al médico, quien estuvo atendiendo la urgencia, en la calle.

Según cuentan algunos testigos, el chofer de la ambulancia estuvo tan concentrado que no se dio cuenta que el doctor no subió al transporte. “El médico gritó, pero con la sirena no se escuchaba nada. Y bueno, hay que hacer de todo”, comentó un testigo.

El médico sabía que eso era una urgencia que atender y tenía que estar presente en el hospital. Así que le pidió ayuda a un señor que estaba cerca con su moto para que lo pudiera llevar al hospital. De esta manera, se puede ver cómo el médico está siendo trasladado hacia el hospital. Las imágenes fueron captadas por otro motociclista que siguió el camino del doctor.

Una persona relató lo sucedido

Mientras grababa el video, el que grababa narró lo sucedido: "Esto pasa en San Pedro nomás. Andrés lleva al médico porque la ambulancia se lo olvidó. No, no, esto pasa acá nomás".

Según confirmó esta persona, tanto la ambulancia como el médico llegaron al mismo tiempo al centro de salud y no hubo mayor problema.

🚑 SAN PEDRO: UNA AMBULANCIA SE "OLVIDÓ" A UN MÉDICO Y TUVIERON QUE LLEVARLO EN MOTO



👉 El insólito hecho ocurrió este miércoles. El conductor de la ambulancia recogió a los heridos de un accidente pero se olvidó de su colega



📹 Mirá el video 👇 pic.twitter.com/md1nfXOxYo — Ámbito Financiero (@Ambitocom) October 5, 2022