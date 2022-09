'Chilindrina huachana' es acusada por su madre de no darle un sol

La 'Chilindrina Huachana' se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales. Por ello, ha sido invitada a diversos programas de televisión para hablar un poco de su historia.

Sin embargo, días después de su aparición triunfal en la TV, fue acusada por su propia madre de no darle dinero y gastarlo en mujeres.

Ni un solo centavo

Alex Brandon, mejor conocido como la 'Chilindrina de Huacho', se volvió viral gracias a su divertida interpretación del personaje del 'Chavo del Ocho'. Por este motivo, diversos medios lo invitaron para que hablará un poco más de su vida.

Uno de ellos fue Al sexto día. En el reportaje, el joven se encontraba junto con su madre y un familiar. Todo iba bien hasta que la madre empezó a hablar sobre la fama de su hijo y afirmó que no recibe apoyo por parte de su hijo.

"Con esto de la 'Chilindrina', las chicas se le han empezado a pegar. Mi hijo, en el programa de la 'Chola' Chabuca, dijo que estaba trabajando para su madre. Hace unos días me llevó a una parejita y se la llevó a comer pollo a la brasa. Yo no recibo ni un sol", indicó la mamá ante la sorpresa de Alex.

Todo hace indicar que Alex no está apoyando económicamente a su familia, tal como lo había afirmado en otros shows y entrevistas.

'Chilindrina huachana' estaría siendo estafada

De acuerdo con algunas imágenes propaladas en las redes sociales, se observa cómo el mánager la 'Chilindrina huachana' no quiere brindar el número de contratos y tampoco le deja subir al vehículo. Incluso, el mismo artista desconoce las cláusulas de sus contratos.

“¿Tú sabes cuánto te están pagando?”, le consultaron a Alex. “No sé nada, él es el que está cobrando todo. No, yo no sé ni cuánto me está dando”, acotó.