Mujer fue plantada en el altar, pero continuó con la fiesta

Una joven de 27 años se ha vuelto viral en las redes sociales debido a que decidió continuar con la fiesta que tenía planeada para su boda pese a que su novio la dejó plantada el mismo día de la ceremonia.

Kayley Stead desconoce los motivos que llevaron a su pareja a tomar la decisión de abandonarla en el altar, pero tuvo el apoyo de su familia y seres queridos para superar el trago amargo.

Al mal tiempo bueno cara

La protagonista de esta historia decidió compartir en su cuenta de Instagram su accidentado boda que costó 12 mil libras esterlinas (alrededor de 13 mil 500 dólares).

Según reveló la boda, está programada para el pasado 15 de setiembre en el hotel Oxwich Bay. Absolutamente todos los detalles de la ceremonia y posterior fiesta estaban listos cuando se enteró que su prometido no llegaría.

La pareja tenía cuatro años de relación y aunque se desconocen los motivos del abandono, Kayley Stead quiso seguir adelante y no desperdiciar el banquete, la fiesta y el cariño de todos sus invitados.

Contra todo pronóstico disfrutó de un momento íntimo con sus seres queridos y hasta partió el pastel y bailó el vals con su padre y hermanos, quienes decidieron apoyarla en esta situación.

Kayley Stead: “Aquí es donde los momentos se convierten en recuerdos”

La historia de Kayley Stead no solo se volvió tendencia en las redes sociales, sino que algunos medios internacionales también la publicaron.

“Aquí es donde los momentos se convierten en recuerdos. Puede que el día no haya sido lo que planeé originalmente, pero al menos puedo recordarlo sin sentir una tristeza total”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

Asimismo, en otra publicación, la joven agradeció a las personas que estuvieron a su lado dándole palabras de aliento.

"Acabé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda, pero por suerte no estuve sola. Estuve rodeada de una familia y unos amigos increíbles, que estuvieron a mi lado todo el día y me levantaron cuando me caí", posteó.