Viral: Mujer causa indignación por vestir diminuto bikini en piscina familiar | VIDEO

La temperatura en Estados Unidos está llegando a niveles histórico. Por esa razón, miles de personas están acudiendo a piscinas públicas para refrescarse. Sin embargo, el video de una mujer en uno de estos lugares ha causado indignación en las redes sociales.

El clip, publicado por una señora, muestra como una joven disfrutaba del sol y del agua en un parque acuático. Esto no tendría nada malo, pero el diminuto bikini que tenía puesto generó más de un comentario.

El video se hizo viral en redes sociales

La usuaria que subió el video le preguntó a sus seguidores si era correcto o no la vestimenta de la mujer. Pero, grande fue su sorpresa cuando el clip se hizo viral, llegando a las 4 millones de reproducciones.

Pero, ¿qué dijeron los usuarios? Algunos indicaban que la chica está en todo su derecho de usar la ropa de baño que más le guste y que no afectaba a ninguna de las personas presentes.

No obstante, también hubo comentarios que criticaban a la chica, ya que no tenía pudor de mostrar demás y que no pensaba que alrededor de ella habían niños presentes.