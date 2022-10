Mujer se compró el auto de sus sueños vendiendo helados

La protagonista de la historia se llama Lorena Campo y se ha convertido en ejemplo de superación para muchos colombianos. Tras compartir que pudo comprar su primer auto vendiendo helados, la mujer se hizo viral.

Lorena tiene 27 años y se considera una persona con objetivos claros. Luego de mucho esfuerzo y trabajo, la joven de origen colombiano logró cumplir uno de sus tan anhelados sueños.

Cabe resaltar que la idea surgió luego de que el único vendedor de este producto cercano a su casa falleciera. Es importante mencionar que Lorena era una de las clientes estrellas del lugar y es por esto que decidió continuar con el negocio como un tipo de homenaje.

"El señor falleció y a mí me encanta el raspao y siempre había querido tener una máquina para producirlo. Me surgió la idea, pero haciéndolo más grande, de fruta natural con una imagen no tan común", cuenta Lore.

Negocio familiar

Además, la joven emprendedora reveló que el negocio también le pertenece a su hermano. Ambos comenzaron a producir hielo en la congeladora de su casa y, posteriormente, con las primeras ganancias decidieron adquirir una máquina raspa hielo a través de internet.

‘Campo Ice’ empezó a funcionar en octubre de 2019 en la puerta de su casa, sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a crecer y pudieron comprar su propio local. Tras notar lo bien que le estaba yendo en el negocio a Lorena, una trabajadora copió la idea y le hizo competencia.

Al evidenciar esto, la mujer no dudó en hacer algo diferente para tener más clientela, así que cambió su fórmula y creó helados de frutas, patillazos y luladas. Actualmente Lorena cuenta con más de siete productos propios.