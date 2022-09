Niño saca los "pasos prohibidos" tras ser "choteado" por su amiguita

Al mal tiempo buena cara. Pese a ser ‘rechazado’ por una de sus amiguitas para bailar, un niño continuó adelante y sorprendió a su familia con sus ‘pasos prohibidos’.

El pequeño de aproximadamente cinco años se ha ganado el corazón de cientos de cibernautas en las redes sociales por su peculiar reacción.

TikTok: Menor enternece a usuarios con sus pasos de baile

El usuario de TikTok @rodrigomiranda054 fue el encargado de subir el video a la red social. Al parecer, se trataría de un pequeñín. En el video, se ve a un grupo de personas en lo que sería una reunión familiar.

La música está alta y el menor ve pasar a una niñita de su edad y la invita a bailar, pero esta lo mira, lo ignora y se va.

Con una gran actitud, el niño hace caso omiso a lo sucedido y continúa bailando para sorpresa y gracia de sus familiares, quienes aplauden su reacción. Luego, se retira a jugar.

Niño se vuelve viral y es considerado un ídolo

Muchos usuarios adultos se sintieron identificados con el niño por el ‘desplante’ que le hizo su amiguita y le auguraron un buen futuro por la reacción que tuvo. El video de TikTok ha logrado más de 13 millones 400 mil reproducciones.

“Cuando no te da bola, pero te da lo mismo, genio”, “El que las va a dejar en terapia”, “El verdadero: ella se lo pierde”, “Olé qué artista desde pequeñito”, “Este niño en el amor me representa”, “Si no me quieres.... ni modo”, se lee entre los comentarios.

Asimismo, otros cibernautas destacaron el talento y gracia del menor para el baile.